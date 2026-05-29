Об этом говорится в заявлении Минобороны Румынии, передает Digi 24.

Российские дроны регулярно нарушают воздушное пространство Румынии

По данным румынских ведомств, с начала 2022 года, когда Россия напала на Украину на территории Румынии 47 раз фиксировали падение или обнаруживали обломки беспилотников.

Всего в приграничных районах Украины вблизи Румынии также зафиксировано более 90 обстрелов.

Кроме того, в 28 случаях сообщалось о нарушении российскими дронами национального воздушного пространства, а в 47 случаях на территории Румынии находили фрагменты ударных российских БПЛА.

За 2026 год в приграничных районах зафиксировано 32 атаки. В ответ 23 раза поднимали авиацию, 15 раз фиксировали проникновение дронов в воздушное пространство, а 12 раз на территории Румынии обнаруживали их обломки.

До сих пор Румыния не сообщала о сбитии хотя бы одного российского дрона в своем воздушном пространстве.

Напомним, в ночь на 29 мая, во время массированной атаки на Украину, Россия запустила ударный беспилотник с боевой частью на Румынию. Аппарат попал в 10 этаж многоэтажного дома в месте Галац и взорвался.

В результате атаки два человека получили ранения – они госпитализированы в больницу.

Впоследствии стало известно тип БпЛА – оказалось, что Россия атаковала Румынию дроном "Герань-2".

В тот же день румынские службы обнаружили еще один случай падения беспилотника. Правоохранители нашли аппарат в районе населенного пункта Бесешть в уезде Марамуреш. Интересно, что этот БпЛА был без боевого заряда.