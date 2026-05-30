Путин должен был срочно реагировать: эксперт отметил интересную деталь после российской атаки на Румынию

В ночь на 29 мая в Румынии в центре приграничного города Галац российский беспилотник попал в дом. Главе Кремля пришлось оперативно реагировать на инцидент. Находясь в Казахстане, именно с этой темы началась его встреча со СМИ, где он дал комментарий. Путин начал экстренно оправдываться.

На этом в разговоре с 24 Каналом, комментируя попадание дрона в Румынии, отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, подчеркнув, что после этого события Румыния приняла решение закрыть генконсульство России (в городе Констанца).

Смотрите также "Это неизвестный дрон": Путин цинично оправдался за удар по жилому дому в Румынии

Европа начинает действовать в сторону России

Учитывая реакцию Румынии и ее дальнейшие шаги, по мнению Леонова, очевидно, что Россия доиграется и будет иметь последствия для себя. Он добавил, что на уровне Евросоюза принято решение об ограничении передвижения для российских дипломатов и по шенгенской визе, получить ее россиянам удается все сложнее.

Сейчас есть решение, которое обсуждается и должно быть принято относительно того, что участники так называемой "сво" пожизненно не будут иметь права въезжать в ЕС. Ведь это готовая диверсионная и агентурная сеть, которая может оказаться в Европе. Мы ожидаем от Евросоюза более жестких действий. Сейчас это в его интересах,

– убежден Леонов.

Полное интервью с Леоновым: смотрите видео

Леонов отметил, что на фоне разговоров о возможной операции России в странах Балтии демонстрация Европы, что она готова здесь и сейчас решительно действовать в сторону Москвы даже без США заставит Путина задуматься о возможных последствиях. Леонов подчеркнул, что если Кремль будет понимать, что быстрой победы там не получится, то вряд ли решится на эту авантюру в отношении Европы.

"А если будет об этом думать, то вступит в действие Китай, для которого это будет смертельным ударом. Вспомним, что во время провокации с российскими дронами против Польши, тогда страна просто закрыла границу с Беларусью, через которую направляется более 10% всего китайского импорта в ЕС, и тогда министр иностранных дел Китая был вынужден лететь в Варшаву и договариваться", – напомнил Леонов.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований убежден, что Китай будет тщательно следить за ситуацией.

"Продавать" страх у Путина больше не получается

Как обратил внимание Леонов, Европа сейчас вообще не реагирует на российские угрозы, хотя Кремль всячески вопил и об испытаниях ракеты "Сармат", и о ядерных учениях, ожидая реакции европейцев. Для Москвы игнорирование со стороны ЕС стало удивлением. Ведь Путин все свое время на посту главы Кремля "продавал" страх, это была его многолетняя тактика, которая уже не работает.

Путин лезет до того момента, пока не получит отпор. Сейчас очень удачное время, чтобы вернуться к обсуждению вопроса о закрытии странами ЕС неба над западной частью Украины. Это им можно подавать для своих граждан как деэскалацию. Если военные европейских стран будут сбивать крылатые ракеты и дроны над территорией Украины, то эти средства не смогут попасть в страны Евросоюза даже случайно,

– отметил Леонов.

Кроме того, по убеждению исполнительного директора Центра прикладных политических исследований, европейские военные таким образом получат неоценимый опыт противодействия российским средствам поражения. Это, как отметил Леонов, для них важно в условиях роста напряжения между Европой и Россией.

Российские БпЛА почти 30 раз залетали в Румынию

Напомним, что американский Институт изучения войны в своем отчете указал на то, что за период полномасштабного вторжения в Украину российские дроны нарушали воздушное пространство Румынии по меньшей мере 28 раз. В ISW также подсчитали, что обломки беспилотников оказывались на румынской территории как минимум 47 раз.

29 мая впервые инцидент, когда в небе Румынии были зафиксированы БпЛА, привел к ранению гражданского населения. Из-за взрыва дрона было разрушено жилье на десятом этаже многоэтажки, куда тот попал. Пострадали женщина и ребенок, которые находились в квартире. Румынская прокуратура начала уголовное производство.