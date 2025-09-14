Вторжение российских дронов в Польшу было "испытанием Кремля против НАТО", – The Guardian
- Российские дроны нарушили воздушное пространство Польши 10 сентября, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассматривает как испытание реакции НАТО со стороны Кремля.
- Польша планирует обучать своих специалистов противодействия беспилотникам в учебном центре НАТО, при поддержке украинских экспертов, имеющих актуальный опыт борьбы с российскими дронами.
Российские дроны нарушили воздушное пространство Польши 10 сентября. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский считает это попыткой Кремля проверить реакцию НАТО с помощью дополнительных эскалаций.
Что Сикорский сказал об атаке на Польшу
Радослав Сикорский подтвердил, что дроны, которые использовали для атаки, могли нести заряд. Однако в аппаратах, достигших Польши, взрывчатку не нашли.
Интересно, что все они были неисправными, что, по моему мнению, говорит о том, что Россия пыталась проверить нас, не начиная войну,
– сказал Сикорский Guardian в Киеве.
Министр отверг предположение, что польская ПВО была неготовой к атаке – несмотря на то, что некоторые беспилотники пролетели сотни километров вглубь территории страны, а сбить удалось лишь 3 или 4 из 19.
"Дроны не достигли своих целей, имуществу был нанесен незначительный ущерб, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским определениям, это считалось бы 100% успехом", – заверил Сикорский.
Что известно о реакции на удары?
- По словам главы МИД, польский ответ был бы "гораздо жестче", если бы российская атака привела к ранениям или смертям на ее территории, но отказался уточнить, как такой ответ может выглядеть в будущем гипотетическом сценарии.
- После атаки Дональд Трамп предположил, что это могло быть "ошибкой". Однако Сикорский так не считает. Как отметил министр, можно поверить, что один или два дрона отклонились от курса, но не может быть 19 ошибок за одну ночь.
- В ответ на атаку дронов Владимир Зеленский предложил Польше помощь в обучении противодействия беспилотникам.
- Сикорский отметил, что украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, а также гораздо глубже и актуальнее опыт противостояния российской армии. Обучение поляков будет происходить в учебном центре НАТО в Польше, что является "безопасным", чем делать это в Украине.