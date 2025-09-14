Российские дроны нарушили воздушное пространство Польши 10 сентября. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский считает это попыткой Кремля проверить реакцию НАТО с помощью дополнительных эскалаций.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что Сикорский сказал об атаке на Польшу

Радослав Сикорский подтвердил, что дроны, которые использовали для атаки, могли нести заряд. Однако в аппаратах, достигших Польши, взрывчатку не нашли.

Интересно, что все они были неисправными, что, по моему мнению, говорит о том, что Россия пыталась проверить нас, не начиная войну,

– сказал Сикорский Guardian в Киеве.

Министр отверг предположение, что польская ПВО была неготовой к атаке – несмотря на то, что некоторые беспилотники пролетели сотни километров вглубь территории страны, а сбить удалось лишь 3 или 4 из 19.

"Дроны не достигли своих целей, имуществу был нанесен незначительный ущерб, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским определениям, это считалось бы 100% успехом", – заверил Сикорский.

Что известно о реакции на удары?