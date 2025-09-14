Вторгнення російських дронів до Польщі було "випробуванням Кремля проти НАТО", – The Guardian
- Російські дрони порушили повітряний простір Польщі 10 вересня, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розглядає як випробування реакції НАТО з боку Кремля.
- Польща планує навчати своїх фахівців протидії безпілотникам у навчальному центрі НАТО, за підтримки українських експертів, що мають актуальний досвід боротьби з російськими дронами.
Російські дрони порушили повітряний простір Польщі 10 вересня. Міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський вважає це спробою Кремля перевірити реакцію НАТО за допомогою додаткових ескалацій.
Що Сікорський сказав про атаку на Польщі
Радослав Сікорський підтвердив, що дрони, які використали для атаки, могли нести заряд. Проте у апаратах, що досягли Польщі, вибухівку не знайшли.
Цікаво, що всі вони були несправними, що, на мою думку, говорить про те, що Росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війну,
– сказав Сікорський Guardian у Києві.
Міністр відкинув припущення, що польська ППО була неготовою до атаки – попри те, що деякі безпілотники пролетіли сотні кілометрів вглиб території країни, а збити вдалося лише 3 чи 4 з 19.
"Дрони не досягли своїх цілей, майну було завдано незначної шкоди, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими визначеннями, це вважалося б 100% успіхом", – запевнив Сікорський.
Що відомо про реакцію на удари?
За словами глави МЗС, польська відповідь була б "набагато жорсткішою", якби російська атака призвела до поранень або смертей на її території, але відмовився уточнити, як така відповідь може виглядати в майбутньому гіпотетичному сценарії.
Після атаки Дональд Трамп припустив, що це могло бути "помилкою". Однак Сікорський так не вважає. Як зазначив міністр, можна повірити, що один чи два дрони відхилилися від курсу, але не може бути 19 помилок за одну ніч.
У відповідь на атаку дронів Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу у навчанні протидії безпілотникам.
Сікорський зазначив, що українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії. Навчання поляків відбуватиметься у навчальному центрі НАТО в Польщі, що є "безпечнішим", ніж робити це в Україні.