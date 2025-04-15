США могут закрыть авиабазу "Рамштайн", где хранится ядерное оружие

В Румынии заявили, что американцы рассматривают возможность закрыть авиабазу "Рамштайн" в Германии. Эти планы якобы уже на повестке дня в Пентагоне.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на PS News и Defense Express.

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Кто сообщил, что базу "Рамштайн" закроют

Эти данные привел глава румынской торгово-промышленной палаты Михай Дарабан со ссылкой на американских военных. Он заявил, что "Рамштайн" могут перенести в Румынию – например, ее функции может выполнять авиабаза "Михай Когэлничану". Как возможную причину Дарабан назвал торговые отношения между Румынией и США, ведь Бухарест больше покупает у США, чем продает.

В Defense Express не смогли однозначно оценить влияние этого возможного решения США. Ведь авиабаза "Рамштайн" создавалась в 1950-х годах, когда до территории, контролируемой СССР, оставалось 200 километров. Теперь из Германии до российских войск в Калининграде тысяча километров. А вот от "Михая Когэлничану" до оккупационных войск на территории Украины – 320 километров, а до территории собственно России – 650 километров. Поэтому для Киева это может стать неожиданным плюсом.

"Михай Когэлничану" находится недалеко от побережья Черного моря. Это авиабаза двойного назначения. Ее используют румынские воздушные силы и партнеры по НАТО, а также гражданская авиация.

8 апреля сообщили, что Пентагон может вывести половину военных из Восточной Европы – 10 тысяч из тех, кого отправил Байден в Европу в 2022 году. Речь о Польше и Румынии. В Пентагоне говорили, что еще не определились. Однако в тот же день стало известно, что США передислоцируют часть военных из аэропорта Ясёнка в Польше, который был ключевым хабом помощи для Украины.

Какова роль авиабазы "Рамштайн" для США и Европы

"Рамштайн" сейчас – один из столпов всей архитектуры войск США в Европе. Там расположено командование воздушных сил НАТО и командование воздушными силами США в Европе и Африке. Это главный аэродром и вообще центральный авиационный транспортный узел сил США в Европе. И одна из двух авиабаз в Германии, где хранится ядерное оружие для партнеров.

В Defense Express считают, что безболезненно перенести полный функционал с одной авиабазы на другую вряд ли возможно. Но если США действительно примут такое решение, это создаст очень мощный командно-логистический узел близко к России.