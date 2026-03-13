Там хранятся ядерные бомбы: на авиабазе НАТО в Турции раздавались сирены – туда летели ракеты
- 13 марта утром на базе НАТО "Инджирлик" в Турции прозвучали сирены из-за запуска Ираном двух баллистических ракет.
- Ракеты были перехвачены силами ПВО НАТО.
- Обломки ракеты упали на незаселенной территории, пострадавших нет.
13 марта утром на ключевом объекте НАТО "Инджирлик" в Турции прозвучали сирены. В направлении военной авиабазы летели две баллистические ракеты, запущенные Ираном.
Жителей Аданы, которая расположена примерно в километрах от базы, около 3:25 ночи разбудили сирены. Они звучали примерно 5 минут. На базе был объявлен красный уровень тревоги. Об этом сообщает The Guardian.
Что известно об атаке на авиабазу "Инджирлик"?
Несколько человек опубликовали в соцсетях видео с мобильных телефонов, на которых видно яркий объект, летящий в небе. По их словам, это могла быть ракета, направленная на авиабазу.
Атака на авиабазу "Инджирлик": смотрите видео
Также сообщалось, что по всему городу в течение длительного времени были слышны сирены пожарных машин и сил безопасности.
Сейчас уже известно, что силы ПВО НАТО перехватили ракеты, которые зашли в турецкое воздушное пространство.
В министерстве обороны Турции рассказали, что обломки ракеты упали на незаселенной территории в юго-восточной провинции Газиантеп. Пострадавших и разрушений нет.
Также в ведомстве отметили, что с Ираном проводятся консультации для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Что видели в небе над Аданой местные ночью: смотрите видео
Справка: Авиабаза "Инджирлик" является одной из важнейших военных баз НАТО в Восточном Средиземноморье. Она расположена возле города Адана на юге Турции. Отсюда легко контролировать Ближний Восток, Кавказ и восточную часть Средиземного моря. Поэтому она важна для операций в Сирии, Ираке и во всем регионе. На базе постоянно находятся подразделения ВВС США. Она используется для размещения самолетов, логистики, разведки и поддержки операций НАТО. Инджирлик считается одним из мест, где могут храниться американские тактические ядерные бомбы в рамках программы ядерного сдерживания НАТО. Речь идет об авиабомбах типа B61.
Что предшествовало?
Этот инцидент произошел через четыре дня после того, как системы ПВО НАТО сбили баллистическую ракету в воздушном пространстве Турции, запущенную из Ирана – это был уже второй такой случай за 5 дней. НАТО заявило, что вторую баллистическую ракету из Ирана сбили 9 марта.
После этого Турция предупредила Тегеран не прибегать к "провокационным шагам".
Вашингтон сообщил о закрытии своего консульства в Адане и призвал всех граждан США покинуть юго-восток Турции.