Сирия официально попросила Россию об экстрадиции Башара Асада, – СМИ

Новые власти Сирии обратились к России с запросом на экстрадицию диктатора Башара Асада. Ранее сирийцы уже просили о возвращении средств.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Al Arabia.

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Сирия просит экстрадиции Асада

Источники Al Arabia сообщили, что президент Сирии Ахмад аль-Шараа официально обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой выдать Башара Асада для суда в Сирии.

Ранее в этом месяце агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники писало, что новая власть Сирии попросила Москву вернуть средства, выведенные Асадом. Однако россияне ответили, что сирийский диктатор, якобы, ничего не вкладывал в Россию.

Также ранее Reuters писало, что россияне не согласятся на выдачу Асада, если будет соответствующий запрос из Дамаска. Однако на тот момент соответствующего письма еще не было.

В то же время сирийские официальные лица заявили, что вопрос об экстрадиции Асада не является серьезным препятствием для восстановления отношений между Дамаском и Москвой.