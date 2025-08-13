Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, что на Аляске. Это крупнейшая военная база штата, на которой проживает более 32 тысяч человек.

Такой выбор места проведения имеет важное значение для России, поскольку США приобрели Аляску 158 лет назад у Российской империи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Чем важно место встречи для Путина и Трампа?

По данным издания, фактически, остров Малый Диомид на Аляске расположен менее чем в трех милях от острова Большого Диомида в России в Беринговом проливе. Это демонстрирует то, насколько близко страны друг к другу.

Во время Холодной войны вышеупомянутая военная база считалась "особо важной" для защиты США от СССР. Несмотря на это, Владимир Путин станет первым российским президентом, который посетит Анкоридж.

Отмечается, что на базе размещены истребители F-22 Raptor. Объект является штабом "арктических" сил, частью NORAD и 11-й воздушной армии. Именно эта база отвечает за проекцию силы в Арктике и на Тихоокеанском направлении.

В то же время в городе расположен аэропорт Теда Стивенса, который является одним из крупнейших карго-хабов мира. Благодаря ему Анкоридж стал "вилкой" между Америкой и Азией. Аэропорт занимает второе место в США по грузообороту.

Таким образом в небольшом американском городе сошлись мировая логистика, военная география и Арктика, а это то, что интересует Владимира Путина и Дональда Трампа не менее, чем вопрос Украины.

Напомним, еще раньше Белый дом надеялся, что Владимира Путина и его окружение не придется приглашать на американскую военную базу. Однако решение было принято и саммит на этом месте сейчас готовится.