Историческая встреча лидеров США и России должна состояться на Элмендорф-Ричардсоне в пятницу, 15 августа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Какое место в Анкоридже выбрали для встречи Трампа и Путина?

Ранее Белый дом надеялся, что Владимира Путина и его окружение не придется приглашать на военную базу США. Однако решение было принято и саммит на этом месте сейчас готовится. Во вторник, 12 августа, главные дипломаты стран – государственный секретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров – обсудили по телефону "определённые аспекты подготовки".

Президенты встретятся на объединенной межвидовой военной базе Воздушных сил и армии США Элмендорф-Ричардсон. Источники издания сообщили, что готовясь к саммиту организаторы поняли, что мест для встречи Путина и Трампа немного. Особенно из-за того, что во многих странах действует ордер на арест Путина за военные преступления.

Обычно перед такими серьезными саммитами происходят переговоры по повестке дня и результатам. Но Дональд Трамп воспринимает эту встречу как "ознакомительную" сессию и имеет мало предварительных ожиданий относительно нее. Белый дом также не имеет высоких ожиданий относительно саммита Трампа и Путина. Хотя там надеются, что их встреча может быть шагом к мирному окончанию войны в Украине.

Сейчас основной целью американского президента является разговор с глазу на глаз с Владимиром Путиным, после которой он сможет дать свою оценку относительно его готовности закончить боевые действия.

Что известно о базе Элмендорф-Ричардсон?

Эта военная база является местом дислокации командования войсками Аляски и еще нескольких бригад. Объединенная база основана в 2010 году после принятия решения о закрытии и оптимизации военных баз. Объект назван в честь пионера авиации капитана Хью Мерле Эльмендорфа и исследователя Аляски, участника Первой мировой войны и интервенции в Советскую Россию, Уилдса Ричардсона.