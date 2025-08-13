Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу российского министерства иностранных дел.

О чем говорили Лавров и Рубио перед встречей президентов на Аляске?

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и министр МИД России Сергей Лавров в телефонном режиме занимались подготовкой саммита лидеров. В частности чиновники говорили о готовности обеих сторон получить результаты от этой встречи.

С обеих сторон подтверждена настроенность на успешное проведение мероприятия,

– сообщили в ведомстве.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти на Аляске, в Анкоридже, уже в ближайшую пятницу. Американский президент хотел бы, чтобы речь шла о завершении войны России против Украины. Трамп будет пытаться заставить Путина прекратить боевые действия. Однако в Белом доме пока от саммита ничего не ожидают, хотя и верят, что российский диктатор может быть настроен все же положить конец войне.

Также лидеры государств могут обсудить некоторые договоренности по обмену территориями между Украиной и Россией. Хотя украинский президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет отдавать России Донбасс и те украинские территории, которые хотела бы получить Россия.

В то же время некоторые СМИ считают, что Владимир Путин рассматривает возможную встречу с Трампом как возможность озвучить свои намерения и достичь ключевых целей в войне.