Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу російського міністерства закордонних справ.

Про що говорили Лавров і Рубіо перед зустріччю президентів на Алясці?

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо і міністр МЗС Росії Сергій Лавров в телефонному режимі займалися підготовкою саміту лідерів. Зокрема посадовці говорили про готовність обох сторін отримати результати від цієї зустрічі.

З обох сторін підтверджено налаштованість на успішне проведення заходу,

– повідомили у відомстві.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа може пройти на Алясці, в Анкориджі, вже в найближчу п'ятницю. Американський президент хотів би, щоб мова йшла про завершення війни Росії проти України. Трамп намагатиметься змусити Путіна припинити бойові дії. Однак у Білому домі наразі від саміту нічого не очікують, хоча й вірять, що російський диктатор може бути налаштований все ж покласти край війні.

Також лідери держав можуть обговорити деякі домовленості щодо обміну територіями між Україною та Росією. Хоча український президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не буде віддавати Росії Донбас і ті українські території, які хотіла б отримати Росія.

Водночас деякі ЗМІ вважать, що Володимир Путін розглядає можливу зустріч із Трампом як можливість озвучити свої наміри та досягти ключових цілей у війні.