В Беларуси хотят снизить напряженность с Польшей: что говорит министр обороны
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о желании снизить напряженность в отношениях с Польшей, подчеркнув, что Минск не хочет воевать с соседями.
- Хренин отметил, что агрессия исходит от политического руководства Польши, а не от ее военных.
Министр обороны Беларуси заявил, что Минск заинтересован в снижении напряженности в отношениях с Польшей. Там якобы не хотят воевать с соседями.
Об этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал российскому пропагандисту Павлу Зарубину, передает 24 Канал со ссылкой на БЕЛТА.
Смотрите также Сценарий 2021-го: эксперт по безопасности сказал, при каких условиях учения в Беларуси будут угрозой
Что Хренин говорит о напряженности с Польшей?
Глава министерства обороны Беларуси сказал, что курс у "военных поляков" отличается от "слов политического руководства".
Конечно, мы заинтересованы в снижении, военной прежде всего, напряженности. Польша – все-таки наши соседи. Как говорит наш президент, соседей не выбирают. Воевать мы не хотим с ними,
– говорит Хренин.
Он добавил, что вся агрессия якобы идет от политического руководства Польши.
Что известно об обострении напряжения между странами?
Напомним, что в Беларуси состоялись совместные военные учения Москвы и Минска "Запад-2025". На фоне провокаций Беларуси Польша закрыла границу со страной и ограничила авиационное движение до 9 декабря вдоль границы с Украиной и Беларусью.
10 сентября во время очередной атаки на Украину российские дроны залетели в Польшу через белорусское воздушное пространство.
В свою очередь, Беларусь предупредила Польшу об атаке дронов, что удивило поляков.