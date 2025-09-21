Укр Рус
Геополитика Европа В Беларуси хотят снизить напряженность с Польшей: что говорит министр обороны
21 сентября, 19:54
2

В Беларуси хотят снизить напряженность с Польшей: что говорит министр обороны

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о желании снизить напряженность в отношениях с Польшей, подчеркнув, что Минск не хочет воевать с соседями.
  • Хренин отметил, что агрессия исходит от политического руководства Польши, а не от ее военных.

Министр обороны Беларуси заявил, что Минск заинтересован в снижении напряженности в отношениях с Польшей. Там якобы не хотят воевать с соседями.

Об этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал российскому пропагандисту Павлу Зарубину, передает 24 Канал со ссылкой на БЕЛТА.

Что Хренин говорит о напряженности с Польшей?

Глава министерства обороны Беларуси сказал, что курс у "военных поляков" отличается от "слов политического руководства".

Конечно, мы заинтересованы в снижении, военной прежде всего, напряженности. Польша – все-таки наши соседи. Как говорит наш президент, соседей не выбирают. Воевать мы не хотим с ними,
– говорит Хренин.

Он добавил, что вся агрессия якобы идет от политического руководства Польши.

Что известно об обострении напряжения между странами?

  • Напомним, что в Беларуси состоялись совместные военные учения Москвы и Минска "Запад-2025". На фоне провокаций Беларуси Польша закрыла границу со страной и ограничила авиационное движение до 9 декабря вдоль границы с Украиной и Беларусью.

  • 10 сентября во время очередной атаки на Украину российские дроны залетели в Польшу через белорусское воздушное пространство.

  • В свою очередь, Беларусь предупредила Польшу об атаке дронов, что удивило поляков.