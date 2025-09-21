Министр обороны Беларуси заявил, что Минск заинтересован в снижении напряженности в отношениях с Польшей. Там якобы не хотят воевать с соседями.

Об этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал российскому пропагандисту Павлу Зарубину, передает 24 Канал со ссылкой на БЕЛТА.

Что Хренин говорит о напряженности с Польшей?

Глава министерства обороны Беларуси сказал, что курс у "военных поляков" отличается от "слов политического руководства".

Конечно, мы заинтересованы в снижении, военной прежде всего, напряженности. Польша – все-таки наши соседи. Как говорит наш президент, соседей не выбирают. Воевать мы не хотим с ними,

– говорит Хренин.

Он добавил, что вся агрессия якобы идет от политического руководства Польши.

Что известно об обострении напряжения между странами?