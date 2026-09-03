Германия готовит масштабный ответ России: какую роль в этом играет Украина

Германия готовит комплекс мер в ответ на действия России. Одним из ключевых элементов этого плана станет укрепление Украины.

Об этом пишет Der Spiegel.

Какой ответ России готовит Германия?

В сентябре Берлин планирует передать Украине тысячи ударных беспилотников, а также ракеты для систем противовоздушной обороны Iris-T

Помимо военной помощи, Германия намерена углубить сотрудничество между своими и украинскими разведывательными структурами. Немецкая сторона также может помогать Украине определять координаты целей для контратак на территории России.

В то же время правительство Фридриха Мерца планирует усилить возможности немецких спецслужб в противодействии России и другим противникам. В частности, Бундестаг может поддержать закон, который расширит спектр так называемых активных мер спецслужб. Федеральной разведывательной службе Германии могут предоставить более широкие полномочия для противодействия вражеским кибероперациям.

Речь идет, в частности, о возможности получать доступ к компьютерам и серверам противника, а также удалять похищенную информацию. Также рассматривается возможность вмешательства во вражеские цепочки поставок.

Отдельное направление плана Берлина – усиление давления на Москву через Европейский Союз. Германия, по данным СМИ, будет выступать за более жесткие санкции против России. В частности, Берлин хочет усилить борьбу с российским "теневым флотом" и добиться более жесткого контроля за въездом граждан России в страны ЕС.

Напомним, 2 сентября Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в ходе которой они обсудили российскую атаку на аэродром в Лейпциге. Президент Украины назвал инцидент очередным проявлением российской эскалации и заслушал информацию о мерах, которые Берлин принял в ответ.

Киев был готов предоставить Германии необходимую экспертизу и поделиться опытом. Отдельно стороны обсудили сотрудничество в сфере беспилотных технологий.

Команды Украины и Германии доработали текст соглашения Drone Deal. Договоренность должна усилить возможности для защиты обеих стран. Также президент сообщил, что в течение сентября Германия должна передать Украине новые пакеты помощи для противовоздушной обороны.