Об этом президент Украины сообщил на своем телеграм-канале.

Какие подробности разговора известны?

Владимир Зеленский назвал недавнюю атаку на аэродром очередной российской эскалацией и отметил, что Фридрих Мерц проинформировал его о мерах, принятых Германией в ответ на вышеупомянутое нарушение.

Украинский президент также заверил канцлера, что Украина готова предоставить Германии необходимую экспертизу и поделиться опытом в тех сферах, где это потребуется. Кроме того, команды двух стран уже дорабатывают текст соглашения Drone Deal.

Это, среди прочего, точно расширит возможности для защиты и Германии, и Украины,

– отметил Зеленский.

Помимо вышеупомянутого, президент сообщил, что в этом месяце Германия передаст Киеву новые пакеты помощи в сфере противовоздушной обороны. Более того, Зеленский и Мерц также договорились о личной встрече.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин ответил на обвинения Германии в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. По его словам, такие заявления немецкой стороны, якобы, связаны именно с ситуацией внутри самой страны.