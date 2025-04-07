Украинские беженцы в ЕС могут потерять правовой статус после объявления перемирия, –СМИ

Правовой статус миллионов украинских беженцев в странах ЕС может оказаться под угрозой. Это связано с тем, что пока нет условий, которые бы позволили им остаться в случае прекращения огня с Россией.

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года 4,3 миллионам украинцев помогает Директива о временной защите (TPD). Она позволяет странам ЕС предоставлять гражданам Украины право на проживание, трудоустройство и доступ к базовым услугам. Однако будущее этого защитного механизма под вопросом из-за переговоров о прекращении огня. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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Что будет с украинскими беженцами в Европе

Директива о временной защите может быть отменена на фоне переговоров о прекращении огня. По данным Агентства ООН по делам беженцев, все меньше украинцев планируют вернуться домой. В 2024 году таких зафиксировано 65%, но в 2023 году было 77%. Количество тех, кто не определился, выросло с 18% до 24%. Доля украинцев, которые не планируют возвращаться, удвоилась с 5% до 11%.

Возможное прекращение огня поставит страны ЕС перед тремя вариантами: прекратить предоставление защиты, интегрировать украинцев или просить их вернуться домой. В издании отмечают, что решение о продлении временной защиты может быть политически сложным.

Этот вопрос должен быть рассмотрен на заседании Совета ЕС по внутренним делам в июне. Пресс-секретарь МВД Чехии заявила, что решение о прекращении временной защиты беженцев должно быть согласовано всеми странами-членами. Она надеется, что ЕС выработает общую позицию в первой половине года.

Прекращение огня может перевернуть сценарий за одну ночь, заставив принимающие страны решать, сворачивать ли эту защиту, подталкивать к интеграции или толкать беженцев домой,

– пишут в издании.

Продолжат ли временную защиту для украинцев в ЕС

Временная защита для украинских беженцев в ЕС действует до марта 2026 года в ЕС действует до марта 2026 года и страны-члены еще не подготовили решение относительно будущего этого механизма. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам внутренних дел ЕС Маркус Ламмерт, передает корреспондентка 24 Канала.

Сейчас Еврокомиссия должна работать вместе с украинскими властями и правительствами стран-членов ЕС над возможными вариантами. В Брюсселе рассматривают различные сценарии, в том числе и переход к национальным визам.

Мы рассматриваем различные варианты, в том числе продолжение или не продолжение временной защиты в зависимости от развития событий. Нам нужно общее европейское решение, которое обеспечит предсказуемость, стабильность и более сбалансированное влияние на системы государств-членов ЕС,

– заявил представитель Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Чехия объявила серьезные изменения для беженцев. Прага планирует ввести жесткие правила для украинцев, в частности запрет на повторную подачу заявления на убежище.

В Польше планируют ввести трехлетний национальный вид на жительство для украинцев, которые имели непрерывную временную защиту не менее года.

Собственные планы с разным уровнем защиты также разрабатывают Австрия, Италия, Эстония и Латвия. В Германии уже подготовили варианты действий, но окончательное решение будет зависеть от следующего правительства.