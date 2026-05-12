Российский корабль "Большая Медведица" затонул у побережья Испании. Судьба судна остается тайной еще с 2024 года.

Случай на самом деле может быть тайной операцией западных военных, чтобы предотвратить отправку Россией модернизированных ядерных технологий Северной Корее. Об этом сообщили в CNN.

Что известно о "Большой Медведице"?

"Большая Медведица", также известна как "Спарта-3" – использовалась в российской военной кампании в Сирии для "эвакуации" оборудования.

Как отметили в издании, российский корабль вышел в плавание после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын отправил войска в Украину для помощи Москве.

Американские самолеты-разведчики 2 раза пролетали над затонувшим судном в 2025 году, а через 2 недели после "аварии" к месту прибыл еще российский корабль-разведчик.



Последнее "путешествие" российского корабля / Схема CNN

В испанском правительстве отметили, что капитан "Большой Медведицы" рассказывал, что судно перевозит ядерные реакторы и не был уверен в том, были ли они загружены топливом.

Что привело к затоплению корабля?

Как отмечают журналисты-расследователи за пробитием корпуса российского корабля, вероятно, "стоит" редкая торпеда.

Судно сначала двигалось у побережья Франции до того, как португальская разведка его отследила. Также "Большую Медведицу" сопровождали еще 2 российских корабля – "Иван Грен" и "Александр Отраковский".

У побережья Испании корабль начал резко останавливаться, но экипаж судна сообщил, что ничего не произошло. Через 24 часа после этого "Большая Медмидица" резко сбилась с курса.

В 11:37 23 декабря 2024 года судно со срочным вызовом обратилось за помощью. На правом борту, вероятно, произошли 3 мощных взрыва в результате которых погибли 2 человека.



"Большая Медведица" после 3 взрывов начала переворачиваться / Фото CNN

После взрывов 14 членов экипажа эвакуировались на испанском судне "Сальвамар Драко". Однако впоследствии "Иван Грен" приказал спасательным судам держаться на расстоянии 3,7 километра от "Большой Медведицы" и немедленно вернуть спасенных.

В 23:10 было сообщено о затоплении российского корабля. Испанское правительство сообщило, что капитан "Большой Медведицы" Игорь Анисимов во время допроса не рассказывал о том, что именно перевозило судно.

Впоследствии всех 14 спасенных членов экипажа вернули в Россию, а капитан сразу ушел в отставку и заявил, что не был причастен к затоплению "Большой Медведицы".

Что известно о взрывах и поражениях корабля?

Через 4 дня после затопления компания-владелец судна "Oboronlogistics" сообщила, что это был "целенаправленный теракт". На корпусе корабля обнаружили дыру, размером 50 на 50 сантиметров, а палуба была покрыта осколками.

Российские военные через неделю вернулись к затонувшему судну на исследовательском корабле "Янтарь", который был обвинен в шпионаже и нарушениях порядка в водах НАТО.

Он находился над обломками "Большой Медведицы" 5 дней, а впоследствии было обнаружено еще 4 взрыва, вероятно, для остатков на дне.

Журналисты-расследователи заявили, что отверстие в корабле возникло после попадания суперкавитационной торпеды "Барракуда". Такие боеприпасы выстреливают воздухом перед снарядом, чтобы уменьшить сопротивление воды.

В издании сообщили, что несмотря на все доказательства и размышления экспертов, тайны груза "Большой Медведицы" и то, как она затонула, до сих пор лежат на морском дне.

Что еще известно о затонувших российских кораблях?

Российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в 2024 году потерпели крушение возле Керчи из-за изношенности и халатности, что повлекло экологические последствия в Черном море.

Волны разрубили пополам первый танкер, который, собственно, и затонул, а другой – серьезно повредили. Обоим танкерам было более 50 лет, но россиянам их просто нечем было заменить.

Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что Россия просто пренебрегала базовыми нормами безопасности и правилами обращения с техникой. Он отметил, что такое судно не может выходить в море при высоте волны более 2,5 метра и мощности воздуха более 17 метров в секунду.