Долетают до Москвы: Британия может передать Украине современные баллистические ракеты

Великобритания может передать Украине тактические баллистические ракеты большой дальности Nightfall. В то же время эта система еще находится на этапе разработки – Лондон только объявил конкурс на реализацию проекта.

Министерство обороны Великобритании объявило поиск национальных компаний, способных спроектировать, разработать и изготовить первые три опытные ракеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Что известно о ракетах, которые может передать Украине Великобритания?

Стоимость контракта на изготовление ракет оценивается в 9 миллионов фунтов стерлингов, что превышает 11,8 миллиона долларов США. Об этом сообщает издание The Sun.

Ожидается, что ракеты Nightfall будут иметь боевую часть массой около 200 килограммов, хотя в отдельных источниках упоминается и 300 килограммов. Заявленная дальность поражения составляет от 310 до 370 миль – примерно 500 – 600 километров, что теоретически позволяет наносить удары по целям глубоко на территории России, включая Москву.

Запуск планируется осуществлять с мобильных наземных пусковых установок, смонтированных на транспортных платформах. Такой подход обеспечивает высокую мобильность, позволяет быстро менять позиции и снижает риск поражения в ответ.

Ранее Defence Express обращало внимание, что технические требования Лондона к Nightfall сочетают малозаметность, высокую точность, устойчивость к радиоэлектронным помехам, значительную дальность и мощную боевую часть – при этом при максимально низкой стоимости.

В частности, ракета должна иметь низкую многоспектральную сигнатуру, что затрудняет ее обнаружение. Также предусмотрена высокая точность даже при активном воздействии средств РЭБ – допустимое отклонение от цели не должно превышать 5 метров.

По замыслу разработчиков, Nightfall будет двигаться по квазибаллистической траектории с активным маневрированием на финальном участке полета. Ориентировочная цена одной ракеты – до 675 тысяч долларов США, без учета стоимости боеголовки, пусковой установки и затрат на разработку.

В то же время британский министр обороны Джон Гили в комментарии The Sun 11 января рассказал, что во время его недавнего визита в Украину поезд, которым он ехал, был вынужден остановиться из-за российского обстрела. Это произошло ночью 9 января, когда Россия впервые применила ракету "Орешник" по Львову и снова атаковала Киев дронами и ракетами.

Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, атаковавших украинцев при минусовой температуре,

– сказал Гили.

Он подчеркнул, что Великобритания не намерена мириться с такими действиями и планирует и в дальнейшем предоставлять Украине современное вооружение, чтобы она могла сопротивляться агрессии.