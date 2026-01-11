Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста Kyiv Independent. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Что заявил Гили о Путине?

У британского министра во время визита на место удара российского беспилотника по жилому многоэтажному дому в Дарницком районе Киева спросили, если бы он мог похитить одного мирового лидера, то кто бы это был.

Я взял бы Путина под стражу, привлек бы его к ответственности за эти военные преступления, привлек бы его к ответственности за то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину, а также за похищение украинских детей, которых я встретил в Ирпене,

– ответил Джон Гили.

Находясь на месте удара, он сказал, что пораженное здание "рассказывает все, что надо знать о Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и наносить удары по мирным жителям, городах, инфраструктуре".

"Этого человека нужно остановить. Эту войну необходимо остановить", – добавил министр обороны Великобритании.

Могут ли похитить Путина?