Таку заяву він зробив, відповідаючи на запитання журналіста Kyiv Independent. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Що заявив Гілі про Путіна?

У британського міністра під час візиту на місце удару російського безпілотника по житловому багатоповерховому будинку у Дарницькому районі Києва запитали, якби він міг викрасти одного світового лідера, то хто б це був.

Я взяв би Путіна під варту, притягнув би його до відповідальності за ці воєнні злочини, притягнув би його до відповідальності за те, що я побачив у Бучі під час одного з моїх перших візитів до України, а також за викрадення українських дітей, яких я зустрів в Ірпені,

– відповів Джон Гілі.

Перебуваючи на місці удару, він сказав, що уражена будівля "розповідає все, що треба знати про Путіна та його рішучість не лише вести війну проти України, а й завдавати ударів по мирних жителях, містах, інфраструктурі".

"Цю людину потрібно зупинити. Цю війну необхідно зупинити", – додав міністр оборони Великої Британії.

Чи можуть викрасти Путіна?