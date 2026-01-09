Трамп пригадав, що "закінчив вже 8 воєн". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Чи допускає Трамп захоплення Путіна, як Мадуро?
Журналіст пригадав, що президент України Володимир Зеленський слідкував, як і усі у світі за операцією США у Венесуелі. Він сказав, що, якщо так можна з диктаторами, то "США знають, що робити". Очевидно, йшлося про Путіна.
Я не думаю, що це буде необхідно. Я завжди мав хороші відносини з ним, але я дуже розчарований. Я закінчив 8 воєн, і я думав, що ця буде однією з них,
– сказав Трамп.
Він додав, що Путін не боїться Європи, але боїться США під його керівництвом. На його думку, Європа повинна діяти об'єднано.
Франція розглядає вихід із НАТО через дії Трампа
Віце-спікерка парламенту Франції Клеманс Гетте внесе на голосування питання виходу Франції з НАТО через порушення США міжнародного права.
Гетте звинуватила США у викраденні Ніколаса Мадуро та підтримці "геноциду" в Палестині, а також у погрозах Гренландії та бомбардуванні людей.