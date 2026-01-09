Трамп пригадав, що "закінчив вже 8 воєн". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також Як у воду дивились: Лукашенко заявив, що Білорусь має план на випадок "венесуельського сценарію"

Чи допускає Трамп захоплення Путіна, як Мадуро?

Журналіст пригадав, що президент України Володимир Зеленський слідкував, як і усі у світі за операцією США у Венесуелі. Він сказав, що, якщо так можна з диктаторами, то "США знають, що робити". Очевидно, йшлося про Путіна.

Я не думаю, що це буде необхідно. Я завжди мав хороші відносини з ним, але я дуже розчарований. Я закінчив 8 воєн, і я думав, що ця буде однією з них,

– сказав Трамп.

Він додав, що Путін не боїться Європи, але боїться США під його керівництвом. На його думку, Європа повинна діяти об'єднано.

Франція розглядає вихід із НАТО через дії Трампа