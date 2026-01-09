За її словами, НАТО є фактично альянсом США і обслуговує їх. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережі X.

Чому Франція зненацька задумалася вийти з НАТО?

Віце-спікерка парламенту Франції Клеманс Гетте зазначила, що Сполучені Штати викрали президента іншої країни – Ніколаса Мадуро. Вашингтон, за її словами, підтримує "геноцид" у Палестині та надають Ізраїлю військову підтримку.

США, продовжує вона, погрожують Гренландії збройною анексією, а також бомбардують людей, нехтуючи міжнародним правом.

Більше ніж будь-коли, піднімається питання участі Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому альянсі, очолюваному та обслуговуючому Сполучені Штати. Я пропоную резолюцію щодо запланованого виходу з НАТО, починаючи з питання його об'єднаного командування,

– заявила віце-спікерка.

