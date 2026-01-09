По ее словам, НАТО является фактически альянсом США и обслуживает их. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсети X.

Смотрите также Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

Почему Франция неожиданно задумалась выйти из НАТО?

Вице-спикер парламента Франции Клеманс Гетте отметила, что Соединенные Штаты похитили президента другой страны – Николаса Мадуро. Вашингтон, по ее словам, поддерживает "геноцид" в Палестине и предоставляют Израилю военную поддержку.

США, продолжает она, угрожают Гренландии вооруженной аннексией, а также бомбардируют людей, пренебрегая международным правом.

Больше чем когда-либо, поднимается вопрос участия Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, возглавляемом и обслуживающем Соединенные Штаты. Я предлагаю резолюцию относительно запланированного выхода из НАТО, начиная с вопроса его объединенного командования,

– заявила вице-спикер.

В Дании опасаются, что посягательство Трампа на Гренландию ставит под угрозу существование НАТО