По ее словам, НАТО является фактически альянсом США и обслуживает их. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсети X.
Почему Франция неожиданно задумалась выйти из НАТО?
Вице-спикер парламента Франции Клеманс Гетте отметила, что Соединенные Штаты похитили президента другой страны – Николаса Мадуро. Вашингтон, по ее словам, поддерживает "геноцид" в Палестине и предоставляют Израилю военную поддержку.
США, продолжает она, угрожают Гренландии вооруженной аннексией, а также бомбардируют людей, пренебрегая международным правом.
Больше чем когда-либо, поднимается вопрос участия Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, возглавляемом и обслуживающем Соединенные Штаты. Я предлагаю резолюцию относительно запланированного выхода из НАТО, начиная с вопроса его объединенного командования,
– заявила вице-спикер.
В Дании опасаются, что посягательство Трампа на Гренландию ставит под угрозу существование НАТО
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что возможное нападение США на Гренландию под руководством Дональда Трампа может привести к краху НАТО.
Она и другие европейские чиновники обеспокоены по поводу возможных действий США в отношении Гренландии и призвали Трампа прекратить угрозы.