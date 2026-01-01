Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TASR.
Что в Словакии говорят о вступлении Украины в НАТО?
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что Европейский Союз не должен вмешиваться в общую оборону. Управлять ею должен Североатлантический альянс (НАТО), ведь два командных центра не способны обеспечить оборону.
Также Калиняк отметил, что Украина никогда не будет в НАТО. По его словам, она будет иметь проблемы и с членством в Европейском Союзе.
Коалиция желающих, по его мнению, ничего конкретного не предложила. "Она прислала какого-то солдата? Не прислала. Конечно, что нет", – заявил министр обороны Словакии. Он заверил, что Украина могла завершить войну еще в 2022 году.
Как Словакия относится к Украине?
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет участвовать ни в одном военном кредите для Украины и отвергает дальнейшее финансирование, в частности из ресурсов Словацкой Республики, военных нужд, ведь власть не верит в решение конфликта с Россией.
Кроме того, по словам генсека НАТО Марко Рютте, пока несколько союзников заявляют, что не дадут согласия и поэтому будут блокировать единодушие относительно вступления Украины в НАТО. Среди них, в частности, Словакия.