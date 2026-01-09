Трамп припомнил, что "закончил уже 8 войн". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Допускает ли Трамп захват Путина, как Мадуро?

Журналист вспомнил, что президент Украины Владимир Зеленский следил, как и все в мире за операцией США в Венесуэле. Он сказал, что, если так можно с диктаторами, то "США знают, что делать". Очевидно, речь шла о Путине.

Я не думаю, что это будет необходимо. Я всегда имел хорошие отношения с ним, но я очень разочарован. Я закончил 8 войн, и я думал, что эта будет одной из них,

– сказал Трамп.

Он добавил, что Путин не боится Европы, но боится США под его руководством. По его мнению, Европа должна действовать объединенно.

