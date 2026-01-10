Адже теоретично такий сценарій Вашингтон може повторити і з ним. Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що в Москві справді розгублені.

Дивіться також Щонайменше 19 російських генералів: Сили оборони ліквідовують вище керівництво ворожої армії

Чи може Путіна чекати сценарій Мадуро?

Експерт пояснив, що бойовики перебували у Венесуелі ще з літа 2025 року і лише зараз вдалось провести операцію. Водночас щоб повторити сценарій з затримкою Мадуро у Росії, Сполученим Штатам необхідно було б охопити набагато більшу територію. Американці мали б відстежувати місце перебування російського диктатора.

Це можливо, для цього потрібна більша кількість сил. Це б не був такий локальний конфлікт, як у Венесуелі. Треба було б обходити велику кількість засобів ППО і знищувати їх, а це не швидко. Однак я не думаю, що це відбудеться, бо ядерні держави намагаються між собою не воювати,

– наголосив він.

Водночас, за словами Криволапа, Путіну вже доповіли, що така ймовірність існує. Тому російський диктатор зараз діє дуже обережно – наприклад, 7 січня зустрічав Різдво у компанії російських спецпризначенців. Експерт підсумував, що в Кремлі справді розгублені – там не знають, як реагувати на події у Венесуелі та захоплення російських танкерів.

Цікаво! Захоплення Мадуро налякало не лише росіян, а й Олександра Лукашенка. Він вийшов з заявою про те, що, буцімто, повторити "венесуельський сценарій" у Білорусі неможливо, адже країна має план дій для таких випадків.

Захоплення Мадуро: деталі