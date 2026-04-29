Как сообщают международные медиа, в частности AFP і BBC, в своей речи Чарльз III вспомнил слова Трампа о решающей роли Штатов во Второй мировой войне, когда американский президент ранее заявлял, что без участия США европейские страны могли бы оказаться под немецким влиянием и "говорить на немецком языке".

Как монарх потроллил Трампа?

В ответ на предыдущие громкие заявления американского лидера Чарльз позволил себе ироничное замечание, отметив, что если бы не историческая роль Великобритании и ее колониального влияния в Северной Америке, то современные Соединенные Штаты могли бы говорить на французском.

Эта фраза вызвала заметную реакцию аудитории и была воспринята как дипломатическая шутка с отсылкой к ранней истории континента, когда Великобритания и Франция соревновались за контроль над территориями Северной Америки.

Чарльз III продолжил свою речь в том же ироническом ключе, вспомнив исторический эпизод 1814 года, когда британские войска во время войны сожгли здание Белого дома. Монарх подал это как "историческую попытку реконструкции", что также вызвало смех среди присутствующих.

Отдельно он пошутил и о Бостонском чаепитии 1773 года, назвав ужин "гораздо более спокойной альтернативой" этому событию.

Справка. "Бостонское чаепитие" – это политическая акция протеста американских колонистов 16 декабря 1773 года, когда участники организации "Сыны свободы", переодетые индейцами, уничтожили груз чая английской Ост-Индийской компании в Бостонской гавани.

Как президент США отреагировал на шутки?

По информации журналистов, сам Трамп в ответ также поддержал дружественный тон мероприятия. Он отметил выступление короля в Конгрессе США, заявив, что тому удалось поднять даже политических оппонентов с мест, и в целом подчеркнул "особый характер отношений" между Вашингтоном и Лондоном.

Кроме шуток, вечер имел и символическое измерение: стороны обсуждали исторические связи между странами и перспективы дальнейшего сотрудничества.

В рамках протокола Чарльз III также сделал подарок американскому президенту – колокол, связанный с британской подводной лодкой времен Второй мировой войны HMS Trump.

Что еще обсуждали во время встречи?

Сообщалось, что Трамп вспоминал Владимира Путина и его действия в контексте войны, в частности его желание "уничтожить все", однако король старался не обострять эту тему, сосредотачиваясь на других аспектах визита.

В то же время Чарльз III отметил, что мир сейчас переживает период значительной нестабильности – от Европы до Ближнего Востока, что создает новые вызовы для международной безопасности. Он подчеркнул, что для поддержки Украины и ее народа нужна "непоколебимая решимость", чтобы достичь справедливого и прочного мира.

Также монарх провел параллели с событиями 11 сентября 2001 года, когда впервые была применена статья 5 НАТО о коллективной обороне, отметив, что сегодня мир снова нуждается в подобном единстве союзников.