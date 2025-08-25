Великобритания расширит свою программу обучения для украинских военных, чтобы помочь Киеву укрепить свою армию перед любыми гарантиями безопасности.

Соответствующая программа продлится как минимум до конца 2026 года. Такую информацию рассказали в Министерстве обороны Великобритании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о продолжении обучения?

По данным британского оборонного ведомства, программа Interflex, которая предлагает как боевую, так и лидерскую подготовку, будет продолжена как минимум до конца 2026 года, для усиления украинской армии.

В то же время "Коалиция желающих" под руководством Великобритании и Франции уже разработала планы развертывания многонациональных сил в Украине для сдерживания возможных нападений после заключения соглашения.

В течение последних месяцев во встречах приняли участие более 200 военных планировщиков из около 30 стран. Первый этап пакета предусматривает усиление украинских ВС через обучение и подкрепление.

Они будут поддерживаться многонациональной группой. Уже дальнейший этап включает американский "бэкстоп" для обмена разведданными, наблюдения, вооружения и, возможно, противовоздушной обороны.

Bloomberg констатирует, что по состоянию на сейчас более 50 тысяч украинских новобранцев прошли обучение в Великобритании по вышеупомянутой программе Interflex. Она стартовала еще в июне 2022 года.

Программа является продолжением британской военной операции Orbital. К программе привлечены 13 стран-союзниц. Программа финансируется Великобританией как часть общей поддержки Украины.

Отправит ли Британия своих миротворцев?