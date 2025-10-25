ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропагандистской миссии в пределах СССР, – The Telegraph

Американская разведка стремилась завербовать бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля для распространения пропаганды в Советском Союзе. Его пытались привлечь к участию в трансляциях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Что о пропагандистской миссии ЦРУ пишут в издании?

Новые обнародованные документы свидетельствуют, что радиостанция Radio Liberty, которую финансировало ЦРУ и которая действовала в Восточной Европе, хотела использовать авторитет Черчилля, чтобы склонить слушателей к критике своих коммунистических лидеров.

В 1958 году в СССР активно распространялся так называемый "ревизионизм" – интеллектуальное течение, отходившее от ортодоксального марксизма-ленинизма первых десятилетий советской власти. Американские разведчики стремились использовать этот идейный раскол, поддерживая мыслителей, выступавших против жесткого контроля Москвы над всем социалистическим блоком и выступавших за более независимые коммунистические государства.

Целью передачи Radio Liberty было "стимулировать еретическое мышление" и "подорвать веру в любую форму марксизма, показав, что его основные предположения, исторический метод и предсказания являются ложными".

Среди британских деятелей, которых планировали пригласить к участию в трансляциях, был и Черчилль, хотя доказательств того, что он согласился, нет. В документе не приведено содержание его возможной речи, но указано, что специальный отдел в Мюнхене обратится "письмами или лично" к нескольким влиятельным лицам,

– объяснили журналисты.

Хотя советские слушатели тогда этого не знали, Radio Liberty финансировалось ЦРУ и фактически контролировалось из Вашингтона.

Пропагандистская кампания имела три основные цели, рассчитанные на использование новых левых идей в пределах СССР под предлогом годовщины смерти Маркса. В частности, нужно было "стимулировать еретическое мышление, показывая, что за пределами Советского Союза марксизм не является застывшей догматической доктриной". Также ЦРУ стремилось подорвать доверие к любой форме марксизма и показать, что будущее не принадлежит коммунистической идее.

Черчилль знал братьев Даллесов - Аллена Даллеса, легендарного директора ЦРУ, и Джона Фостера Даллеса, тогдашнего государственного секретаря США. Впрочем, бывший премьер, которому тогда было 83 года, совершил лишь одно путешествие в Америку в следующем году, чтобы посетить президента Эйзенгауэра, и больше не возвращался в США до своей смерти в 1965 году.

Факты об Уинстоне Черчилле