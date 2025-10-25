ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропагандистской миссии в пределах СССР, – The Telegraph
- ЦРУ пыталось завербовать Уинстона Черчилля для пропагандистской миссии через Radio Liberty в СССР, чтобы подорвать веру в марксизм.
- Документы показывают, что Черчилль был среди британских деятелей, которых планировали пригласить, но доказательств его согласия нет.
Американская разведка стремилась завербовать бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля для распространения пропаганды в Советском Союзе. Его пытались привлечь к участию в трансляциях.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Смотрите также Гонка вооружений возвращается: что это значит для Украины и кто будет в эпицентре холодной войны 2․0
Что о пропагандистской миссии ЦРУ пишут в издании?
Новые обнародованные документы свидетельствуют, что радиостанция Radio Liberty, которую финансировало ЦРУ и которая действовала в Восточной Европе, хотела использовать авторитет Черчилля, чтобы склонить слушателей к критике своих коммунистических лидеров.
В 1958 году в СССР активно распространялся так называемый "ревизионизм" – интеллектуальное течение, отходившее от ортодоксального марксизма-ленинизма первых десятилетий советской власти. Американские разведчики стремились использовать этот идейный раскол, поддерживая мыслителей, выступавших против жесткого контроля Москвы над всем социалистическим блоком и выступавших за более независимые коммунистические государства.
Целью передачи Radio Liberty было "стимулировать еретическое мышление" и "подорвать веру в любую форму марксизма, показав, что его основные предположения, исторический метод и предсказания являются ложными".
Среди британских деятелей, которых планировали пригласить к участию в трансляциях, был и Черчилль, хотя доказательств того, что он согласился, нет. В документе не приведено содержание его возможной речи, но указано, что специальный отдел в Мюнхене обратится "письмами или лично" к нескольким влиятельным лицам,
– объяснили журналисты.
Хотя советские слушатели тогда этого не знали, Radio Liberty финансировалось ЦРУ и фактически контролировалось из Вашингтона.
Пропагандистская кампания имела три основные цели, рассчитанные на использование новых левых идей в пределах СССР под предлогом годовщины смерти Маркса. В частности, нужно было "стимулировать еретическое мышление, показывая, что за пределами Советского Союза марксизм не является застывшей догматической доктриной". Также ЦРУ стремилось подорвать доверие к любой форме марксизма и показать, что будущее не принадлежит коммунистической идее.
Черчилль знал братьев Даллесов - Аллена Даллеса, легендарного директора ЦРУ, и Джона Фостера Даллеса, тогдашнего государственного секретаря США. Впрочем, бывший премьер, которому тогда было 83 года, совершил лишь одно путешествие в Америку в следующем году, чтобы посетить президента Эйзенгауэра, и больше не возвращался в США до своей смерти в 1965 году.
Факты об Уинстоне Черчилле
К слову, Черчилль вошел в историю как несокрушимый британский премьер-министр, который любил острое словцо и алкоголь. По словам очевидцев, особенно сэр Уинстон любил шотландский виски, а именно – скотч. Этот сорт виски делают в Шотландии, выдерживая в дубовых бочках три года, а то и дольше.
Известно, что Юрий Будяк, украинец, спас Уинстона Черчилля от расстрела во время англо-бурской войны.
Впрочем, о своем знакомстве с ним Будяк почти не рассказывал даже ближайшим, опасаясь возможных репрессий.