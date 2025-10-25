ЦРУ намагалося завербувати Черчилля для пропагандистської місії в межах СРСР, – The Telegraph
- ЦРУ намагалося завербувати Вінстона Черчилля для пропагандистської місії через Radio Liberty у СРСР, щоб підірвати віру в марксизм.
- Документи показують, що Черчилль був серед британських діячів, яких планували запросити, але доказів його згоди немає.
Американська розвідка прагнула завербувати колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля для поширення пропаганди в Радянському Союзі. Його намагалися залучити до участі у трансляціях.
Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.
Що про пропагандистську місію ЦРУ пишуть у виданні?
Нові оприлюднені документи свідчать, що радіостанція Radio Liberty, яку фінансувало ЦРУ та яка діяла у Східній Європі, хотіла використати авторитет Черчилля, щоб схилити слухачів до критики своїх комуністичних лідерів.
У 1958 році в СРСР активно поширювався так званий "ревізіонізм" – інтелектуальна течія, що відходила від ортодоксального марксизму-ленінізму перших десятиліть радянської влади. Американські розвідники прагнули використати цей ідейний розкол, підтримуючи мислителів, які виступали проти жорсткого контролю Москви над усім соціалістичним блоком і виступали за більш незалежні комуністичні держави.
Метою передачі Radio Liberty було "стимулювати єретичне мислення" та "підірвати віру в будь-яку форму марксизму, показавши, що його основні припущення, історичний метод і передбачення є хибними".
Серед британських діячів, яких планували запросити до участі у трансляціях, був і Черчилль, хоча доказів того, що він погодився, немає. У документі не наведено змісту його можливої промови, але зазначено, що спеціальний відділ у Мюнхені звернеться листами або особисто» до кількох впливових осіб,
– пояснили журналісти.
Хоча радянські слухачі тоді цього не знали, Radio Liberty фінансувалося ЦРУ й фактично контролювалося з Вашингтона.
Пропагандистська кампанія мала три основні цілі, розраховані на використання нових лівих ідей у межах СРСР під приводом річниці смерті Маркса. Зокрема, потрібно було "стимулювати єретичне мислення, показуючи, що за межами Радянського Союзу марксизм не є застиглою догматичною доктриною". Також ЦРУ прагнуло підірвати довіру до будь-якої форми марксизму та показати, що майбутнє не належить комуністичній ідеї.
Черчилль знав братів Даллесів — Аллена Даллеса, легендарного директора ЦРУ, і Джона Фостера Даллеса, тодішнього державного секретаря США. Втім, колишній прем'єр, якому тоді було 83 роки, здійснив лише одну подорож до Америки наступного року, щоб відвідати президента Ейзенгауера, і більше не повертався до США до своєї смерті у 1965 році.
Факти про Вінстона Черчилля
До слова, Черчилль увійшов в історію як незламний британський прем’єр-міністр, який полюбляв гостре слівце та алкоголь. За словами очевидців, особливо сер Вінстон полюбляв шотландський віскі, а саме – скотч. Цей сорт віскі роблять у Шотландії, витримуючи в дубових бочках три роки, а то й довше.
Відомо, що Юрій Будяк, українець, врятував Вінстона Черчилля від розстрілу під час англо-бурської війни.
Втім, про своє знайомство з ним Будяк майже не розповідав навіть найближчим, побоюючись можливих репресій.