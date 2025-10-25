ЦРУ намагалося завербувати Черчилля для пропагандистської місії в межах СРСР, – The Telegraph

Американська розвідка прагнула завербувати колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля для поширення пропаганди в Радянському Союзі. Його намагалися залучити до участі у трансляціях.

Що про пропагандистську місію ЦРУ пишуть у виданні?

Нові оприлюднені документи свідчать, що радіостанція Radio Liberty, яку фінансувало ЦРУ та яка діяла у Східній Європі, хотіла використати авторитет Черчилля, щоб схилити слухачів до критики своїх комуністичних лідерів.

У 1958 році в СРСР активно поширювався так званий "ревізіонізм" – інтелектуальна течія, що відходила від ортодоксального марксизму-ленінізму перших десятиліть радянської влади. Американські розвідники прагнули використати цей ідейний розкол, підтримуючи мислителів, які виступали проти жорсткого контролю Москви над усім соціалістичним блоком і виступали за більш незалежні комуністичні держави.

Метою передачі Radio Liberty було "стимулювати єретичне мислення" та "підірвати віру в будь-яку форму марксизму, показавши, що його основні припущення, історичний метод і передбачення є хибними".

Серед британських діячів, яких планували запросити до участі у трансляціях, був і Черчилль, хоча доказів того, що він погодився, немає. У документі не наведено змісту його можливої промови, але зазначено, що спеціальний відділ у Мюнхені звернеться листами або особисто» до кількох впливових осіб,

Хоча радянські слухачі тоді цього не знали, Radio Liberty фінансувалося ЦРУ й фактично контролювалося з Вашингтона.

Пропагандистська кампанія мала три основні цілі, розраховані на використання нових лівих ідей у межах СРСР під приводом річниці смерті Маркса. Зокрема, потрібно було "стимулювати єретичне мислення, показуючи, що за межами Радянського Союзу марксизм не є застиглою догматичною доктриною". Також ЦРУ прагнуло підірвати довіру до будь-якої форми марксизму та показати, що майбутнє не належить комуністичній ідеї.

Черчилль знав братів Даллесів — Аллена Даллеса, легендарного директора ЦРУ, і Джона Фостера Даллеса, тодішнього державного секретаря США. Втім, колишній прем'єр, якому тоді було 83 роки, здійснив лише одну подорож до Америки наступного року, щоб відвідати президента Ейзенгауера, і більше не повертався до США до своєї смерті у 1965 році.

