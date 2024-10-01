Сер Вінстона Черчилль увійшов в історію як незламний британський прем’єр-міністр, який полюбляв гостре слівце та алкоголь. Але один з трунків займав особливе місце у рейтингу його вподобань, розповідає портал Mashed.

Цікаво Вона зникне до того, як всі сядуть за стіл: дивовижна закуска з оселедця

Який віскі любив Черчилль

За словами очевидців, особливо сер Вінстон полюбляв шотландський віскі, а саме – скотч. Цей сорт віскі роблять у Шотландії, витримуючи в дубових бочках три роки, а то й довше.

Черчилль просто обожнював скотч / Фото Pixabay

Черчилль міг потягувтаи скотч навіть за сніданком. Він додавав до напою теплу воду й час від часу содову. Він стверджував, що вживав його в малій кількості, щоб не притупити свій розум.

Існує легенда, за якою президент США Гаррі Трумен у поїзді запропонував Черчиллю бурбон. Тому так не сподобався бурбон, що він зупинив потяг та наказав чекати, поки хтось не привезе йому хороший скотч.

Цим лайфхаком користуються усі бармени: як вичавити з лимона весь сік.