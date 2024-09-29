Ощадливість – одна з головних ознак досвідчених кулінарів. Якщо знати цікаві секрети, то можна отримувати максимум з усіх продуктів, навіть коли йдеться про лимонний сік, інформує Ukr.Media.

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Як вичавити з лимона весь сік

Цей секрет – надбання професійних барменів, які часто використовують лимонний сік для приготування напоїв. Він дозволяє отримати максимум з кожного фрукта, в них не залишається буквально жодної краплини.

Особливий фрукт / Фото Pixabay

Нам потрібні лимон, сотейник та вода. Наповнюємо посуд так, щоб покрити фрукт, і ставимо на вогонь.

Вмикаємо вогонь на середню потужність та гріємо поду до 50 градусів. Сигналом стануть бульбашки на дні ємності. Коли це станеться, кладемо фрукт у воду та нагріваємо рівно 2 хвилини. Після цього даємо лимону трішки охолонути і катаємо по столу, злегка натискаючи. Тепер можна розрізати лимон навпіл та чавити сік.

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