Навряд чи хтось колись мав труднощі з тим, щоб зробити чай за допомогою пакетика. Але й тут потрібно дотримуватися кількох правил, аби результат був ідеальним, розповідає Ukr.Media.

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Скільки часу заварювати чай з пакетика

Згідно з порадами експертів, чайний пакетик повинен перебувати в окропі 3 – 5 хвилин. Температура води має бути 100 градусів – це ідеальна умова для того, аби чай виділив усі корисні елементи.

Моменти затишку та спокою / Фото Pixabay

Довше залишати пакетик у воді не варто – так напій стане дуже гірким. Також британці радять робити чай у такій послідовності: спочатку окріп, потім пакетик чаю, а в кінці за бажанням молоко.

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