У рецептах часто можна зустріти пораду посмажити гречану крупу. Для цього є причина, але необхідністю цей процес назвати не можна, інформує Ukr.Media.

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Чи потрібно обсмажувати гречку

Раніше наші бабусі смажили гречку в обов'язковому порядку, адже йшлося про дезінфекцію. В такий спосіб можна було позбутися жучків, бактерій, плісняви та неприємного запаху, тобто всього "набору", який виникає при тривалому зберіганні гречки у мішках чи вологих приміщеннях.

Сьогодні гречана крупа продається вже обсмаженою / Фото Pixabay

Натомість зараз гречку обсмажують вже на виробництві, щоб вона довше зберігалася. Саме тому вона має рудо-коричневий колір.

Однак попередньо смажити гречку можна як і для поглиблення смаку, так і для швидкості приготування: після 5 хвилин обсмажування варити її доведеться не більш як 20 хвилин.

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