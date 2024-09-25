Хоч у приготуванні гречки немає взагалі нічого складного, вдосконаленню ніколи немає меж. Секрети є навіть у такої простої страви, переконує food and mood.

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Чи можна приготувати гречку ще швидше

Якщо ви плануєте готувати гречку, обов'язково заздалегідь замочіть крупу у холодній воді. Пропорції – 2 склянки води на склянку гречки.

Неповторний смак простої крупи / Фото Pixabay

Все, що потрібно зробити потім – за 15 хвилин до трапези поставити гречку на вогонь, заправити маслом та посолити. Так гречка приготується значно швидше, що є чудовою новиною для динаміки сучасного світу.

Різниця буде відчутна: в яку воду потрібно класти картоплю при варінні.