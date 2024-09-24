Навряд чи хтось бачив принципову різницю в тому, в яку воду кидати картоплю, якщо ми плануємо її варити. А різниця є, стверджує портал food and mood.

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У чому різниця

Зварити картоплю – просте завдання для будь-якої господині. Але виявляється, що температура води, в яку ми кладемо картоплю, грає визначальну роль.

Картоплю потрібно кидати в окріп / Фото Pixabay

Картоплю потрібно класти у підсолений окріп. У такий спосіб вдасться зберегти максимальну кількість вітамінів та мінералів, а їх в ній чимала кількість. Якщо ж картоплю покласти у холодну воду, то вона буде їх втрачати.

До речі, з цієї ж причини не рекомендують класти почищену картоплю у холодну воду, щоб приготувати потім.

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