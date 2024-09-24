Зазвичай на приготування вареної картоплі потрібно 20 – 25 хвилин. Однак насправді цей час можна значно зменшити, якщо знати простий лайфхак, інформує видання Ukr.Media.
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Як швидко зварити картоплю
Можна швидко зварити картоплю у звичний спосіб, але додати до води один секретний інгредієнт. Це – шматочок вершкового масла.
Улюблений гарнір / Фото Pixabay
Такий простий фокус дозволить зварити картоплю куди швидше. Також можна приготувати картоплю у мікрохвильовій печі.
Для цього її треба почистити, помити, розрізати на 2 частини та натерти сіллю й олією. У мікрохвильовці гарнір буде готуватися 10 хвилин, а його смак буде не гіршим за той, який дарує класичне варіння.
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