Здається, що без маринування зробити м'ясо ніжним та особливо соковитим не вийде. Однак це зовсім так. Є спосіб, який дозволить отримати найкращий результат у вкрай короткий термін, повідомляє видання Ukr.media.

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Як швидко зробити м'ясо ніжним

Якщо ви хочете зробити м'ясо ніжним, то потрібно підготувати цибулю та соду. Спочатку нарізаємо цибулю півкільцями та обсмажуємо до золотистого кольору.

М'ясо має бути соковитим / Фото Pixabay

Додаємо на сковорідку соду, коли цибуля почне підрум'янюватися. Це прискорить процес її розм'якшення та надасть м'ясу особливої текстури.

Тепер перекладаємо м'ясо у каструлю, перемішуємо з цибулею та тушкуємо на середньому вогні 20 – 40 хвилин. При подачі поливаємо соусом з цибулі.

Він справді особливий: готуємо салат "Чоловічий каприз".