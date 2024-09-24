Поділ торта на багато шматочків насправді легше завдання, ніж ми до цього звикли. Головне – відкрити для себе новий спосіб його нарізання, інформує Ukr.Media.

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Як краще розрізати торт

Зазвичай ми нарізаємо торт від центру і до краю на рівні 8 шматочків. Якщо спробувати в такий спосіб більше шматочків, то вони розваляться.

Новий погляд на звичні речі / Фото Ukr.Media

Куди кращим рішенням буде нарізати торт зигзагами. Тоді шматочків вийде 12, а якщо розділити торт на 2 частини – то й усі 20. Вони не будуть розлазитися, тож всі гості отримають рівні та однакові шматочки.

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