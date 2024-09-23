Лише 10 хвилин потрібно для того, аби насолодитися воістину дивовижним сніданком. Турецька яєчня потішить не лише смаком, а й принесе колорит у буденність, повідомляє kwestiasmaku.

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Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти : – 4 яйця; йогурт: – 250 мл грецького йогурту; – 1 зубчик часнику; – 0,5 чайної ложки лимонного соку; – 0,5 столової ложки подрібненого кропу + трохи для прикраси; – сіль і перець до смаку; ароматне масло: – 60 грамів вершкового масла; – 1 чайна ложка паприки; – 0,5 чайної ложки меленого кмину.

Приготування:

Перемішайте йогурт із пресованим часником, лимонним соком, подрібненим кропом, сіллю та перцем. Викладіть на дно тарілок.

Приготуйте ароматне масло: розтопіть вершкове масло на сковороді, доведіть до кипіння, зніміть піну і продовжуйте нагрівати на повільному вогні приблизно 2 хвилини, поки масло не набуде аромату. Зніміть з вогню, додайте паприку та кмин і ретельно перемішайте.

Приготуйте яйця пашот: закип'ятіть воду в каструлі, перемішайте ложкою, щоб створити завихрення. Розбийте яйце в невелику миску, а потім, торкнувшись краєм миски води, обережно вилийте яйце у киплячу воду. Варіть на середньому вогні приблизно 3 хвилини, поки білок не застигне, а жовток залишиться м’яким.

Вийміть яйце шумівкою і викладіть на йогурт. Подавайте 2 яйця на порцію.