Лише 10 хвилин потрібно для того, аби насолодитися воістину дивовижним сніданком. Турецька яєчня потішить не лише смаком, а й принесе колорит у буденність, повідомляє kwestiasmaku.
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Рецепт швидкого салату з помідорів
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
Перемішайте йогурт із пресованим часником, лимонним соком, подрібненим кропом, сіллю та перцем. Викладіть на дно тарілок.
Приготуйте ароматне масло: розтопіть вершкове масло на сковороді, доведіть до кипіння, зніміть піну і продовжуйте нагрівати на повільному вогні приблизно 2 хвилини, поки масло не набуде аромату. Зніміть з вогню, додайте паприку та кмин і ретельно перемішайте.
Приготуйте яйця пашот: закип'ятіть воду в каструлі, перемішайте ложкою, щоб створити завихрення. Розбийте яйце в невелику миску, а потім, торкнувшись краєм миски води, обережно вилийте яйце у киплячу воду. Варіть на середньому вогні приблизно 3 хвилини, поки білок не застигне, а жовток залишиться м’яким.
Вийміть яйце шумівкою і викладіть на йогурт. Подавайте 2 яйця на порцію.
Полийте ароматним маслом, посипте кропом і листочками свіжої м’яти. Подавайте з хлібом.
Смачного!