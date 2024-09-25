Приготувати варене яйце вкрай просто, а от перетворити його на унікальну страву може бути складніше. Звісно, це стосується лише тих, хто не знає всіх секретів, повідомляє Ukr.media.

Читайте також Дешевше не знайдете, смачніше не зробите: салат, який розхвалюють усі господині

Особлива страва зі звичайного яйця

Коли наступного разу будете варити яйця, спробуйте перед зануренням у кип'яток довго ним потрясти. Вам потрібно домогтися повного змішування білка та жовтка.

Незамінний продукт / Фото Pixabay

Ця страва, про яку знають лише досвідчені кулінари, отримала вишукану назву "Золоте яйце". Після варіння яйце не матиме яскраво виражених компонентів, воно виглядатиме як однорідна страва. Цим рецептом часто користуються ті, кому важлива естетика страви при подачі.

Про це ніхто і не задумувався: у яку воду треба класти картоплю при варінні.