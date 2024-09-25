Рецепт цього салату стане у пригоді всім господиням. Його довершений смак доповнює приємна ціна, адже інгредієнти в ньому зібрані найпростіші, інформує Господинька.
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Рецепт смачного дешевого салату
Час: 10 хвилин + маринування цибулі
Порцій: 2
Приготування:
- Цибулю нарізаємо півкільцями. Заливаємо окропом, оцтом, додаємо цукор, перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин.
- Ставимо на тарілку роз'ємне кільце. Викладаємо цибулю та покриваємо майонезом.
- Натираємо варені яйця. Солимо, перчимо та покриваємо майонезом.
- Зверху натираємо плавлений сирок та покриваємо горіхами.
Смачного!