Рецепт цього салату стане у пригоді всім господиням. Його довершений смак доповнює приємна ціна, адже інгредієнти в ньому зібрані найпростіші, інформує Господинька.

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Рецепт смачного дешевого салату

Час: 10 хвилин + маринування цибулі

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 3 цибулини;

– 1 плавлений сирок;

– жменя волоських горіхів;

– 3 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку;

маринад для цибулі:

– 5 столових ложок оцту;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка окропу.

Приготування:

Цибулю нарізаємо півкільцями. Заливаємо окропом, оцтом, додаємо цукор, перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин. Ставимо на тарілку роз'ємне кільце. Викладаємо цибулю та покриваємо майонезом. Натираємо варені яйця. Солимо, перчимо та покриваємо майонезом. Зверху натираємо плавлений сирок та покриваємо горіхами.

Смачного!

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