Часто трапляється, що жовток варених яєць при нарізанні кришиться. Це може негативно впливати не естетику страв, інформує Ukr.Media.

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У ресторанах існує цілий алгоритм, який дозволяє цього уникнути.

Правильна підготовка

Яйця потрібно класти у холодну воду, доводити до кипіння і варити необхідну кількість часу. Після цього їх негайно треба помістити у холодну воду, щоб зупинити приготування, та почистити.

Естетика – це важливо / Фото Pixabay

Вибір ножа

Для нарізання яєць вам потрібен гострий ніж, який буде максимально тонким. Перед нарізанням лез ножа треба помістити у дуже холодну воду, найкраще – з льодом. Холодна вода у цьому випадку відіграє ключову роль.

Якщо ви добре охолодили лезо, то естетиці ваших страв не повинно нічого загрожувати.

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