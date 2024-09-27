Часто трапляється, що жовток варених яєць при нарізанні кришиться. Це може негативно впливати не естетику страв, інформує Ukr.Media.
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У ресторанах існує цілий алгоритм, який дозволяє цього уникнути.
Правильна підготовка
Яйця потрібно класти у холодну воду, доводити до кипіння і варити необхідну кількість часу. Після цього їх негайно треба помістити у холодну воду, щоб зупинити приготування, та почистити.
Естетика – це важливо / Фото Pixabay
Вибір ножа
Для нарізання яєць вам потрібен гострий ніж, який буде максимально тонким. Перед нарізанням лез ножа треба помістити у дуже холодну воду, найкраще – з льодом. Холодна вода у цьому випадку відіграє ключову роль.
Якщо ви добре охолодили лезо, то естетиці ваших страв не повинно нічого загрожувати.
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