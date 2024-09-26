Сушені гриби можна використовувати в багатьох стравах, особливо на різдвяні свята, інформує Smakosze. Щоб не купувати їх на ринку, варто заготовити їх удома.

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Як заготувати гриби на зиму

Найвідоміший спосіб сушіння грибів – це нанизування на нитку. Він передбачає переплетення грибів і розміщення їх над радіатором або плитою. Також можна сушити гриби в духовці, сушарці чи спеціальній сітці, проте існує інший цікавий спосіб.

Також можна висушити зібраний врожай в холодильнику. Ідея здається трохи незвичною, але вона дійсно ефективна. Пам'ятайте, що цей спосіб не підходить для грибів з високим вмістом води, таких як маслюки та лисички.

Сушити гриби в холодильнику дуже просто. Спершу ретельно їх почистіть. Потім наріжте їх скибочками товщиною близько пів сантиметра. Застеліть верхню полицю холодильника папером для випічки.

На нього викладіть пластинки грибів так, щоб вони не торкалися одна одної. Якщо в холодильнику занадто багато вологи, помістіть туди вологопоглинач. Залиште гриби на кілька днів, потім помістіть їх у герметичні контейнери та зберігайте в сухому й темному місці.

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