Почистити картоплю, зварити та потовкти – цей алгоритм виглядає вкрай просто. Але магія картопляного пюре полягає у незначних, проте важливих нюансах, один з яких розкриває Ukr.Media.

Читайте також Різниця є: в яку воду потрібно кидати картоплю при варінні

Що додати до картопляного пюре

Є секретний інгредієнт, який швидко зробить пюре ніжним та особливо смачним. Окрім того, гарнір буде кремоподібним та більш ситним.

Особливий гарнір / Фото Freepic

І це – сметана, але її жирність повинна бути не менш як 20%. Важливо не додавати її надто багато, столової ложки на всю масу буде цілком достатньо. Цей ніжний та жирний компонент надасть страві особливу текстуру та зробить її ситнішою.

Цікаве рішення: як швидко та смачно приготувати гречку.