Почистити сирокопчену ковбасу від оболонки ніколи не було легким завданням. Вона часто прилипає до м'яса і відходить лише маленькими шматочками, розповідає Ukr.Media.

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Але тепер ви будете знати один простий трюк, з яким ця проблема зникне раз і назавжди.

Фокус з окропом

Якщо ви занурите сирокопчену ковбасу в окріп, то не матимете проблем з тим, щоб зняти оболонку. Буквально за лічені секунди ви зможете досягнути того, на що раніше могло йти багато часу, нервів та зусиль.

Так смакує саме задоволення / Фото Pixabay

Що треба зробити: кип'ятимо воду у каструлі та опускаємо ковбасу в окріп на 10 – 15 секунд. Потім даємо їй трішки охолонути та легко знімаємо оболонку. Кулінари відзначають, що цей трюк дозволяє зберегти вигляд ковбаси для подальшого нарізання та подачі на стіл.

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