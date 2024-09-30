Секрет популярності цього рецепта – у вдалому соусі, який демонструє гармонію кефіру та гірчиці. Ця закуска ніколи не залишається на столі довго, а відтворимо ми її завдяки рецепту Ukr.Media.
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Рецепт оригінальної закуски з оселедця
Час: 20 хвилин + маринування
Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 солоні оселедці;
– 3 цибулі;
– 500 мілілітрів кефіру;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки гірчиці.
Приготування:
Оселедець помити, почистити і нарізати на шматочки.
Цибулю нарізати півкільцями. Зазвичай використовується 1 середня цибулина на 1 оселедець. Для приготування соусу змішати кефір із цукром і гірчицею.
Гірчиця може бути будь-яка. Кількість цукру регулюється до смаку. Якщо віддаєте перевагу гострішому смаку, можна додати більше гірчиці.
На дно миски викласти шар цибулі, потім оселедець, полити соусом. Повторити шари: цибуля, оселедець, соус. Завершити ще одним таким же шаром. Накрити плівкою і поставити в холодильник на 12 годин.
Смачного!
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