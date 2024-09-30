Секрет популярності цього рецепта – у вдалому соусі, який демонструє гармонію кефіру та гірчиці. Ця закуска ніколи не залишається на столі довго, а відтворимо ми її завдяки рецепту Ukr.Media.

Читайте також Усі мріяли дізнатися цей трюк: навіщо опускати сирокопчену ковбасу в окріп

Рецепт оригінальної закуски з оселедця

Час: 20 хвилин + маринування

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 солоні оселедці;

– 3 цибулі;

– 500 мілілітрів кефіру;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки гірчиці.

Приготування:

Оселедець помити, почистити і нарізати на шматочки. Цибулю нарізати півкільцями. Зазвичай використовується 1 середня цибулина на 1 оселедець. Для приготування соусу змішати кефір із цукром і гірчицею. Гірчиця може бути будь-яка. Кількість цукру регулюється до смаку. Якщо віддаєте перевагу гострішому смаку, можна додати більше гірчиці. На дно миски викласти шар цибулі, потім оселедець, полити соусом. Повторити шари: цибуля, оселедець, соус. Завершити ще одним таким же шаром. Накрити плівкою і поставити в холодильник на 12 годин.

Смачного!

Цікавий прийом: як вичавити з лимона абсолютно весь сік.