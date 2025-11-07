Китай вдвое увеличил площадь для производства ракет и обогнал США: CNN показали спутниковые снимки

В Китае стремительно развивается производство ракет. Настолько стремительно, что за последние 5 лет производственные мощности выросли на 60 процентов. США признали, что отстают.

Что известно о ракетостроении в Китае?

Журналисты отметили: там, где еще 5 лет назад были села и сельскохозяйственные угодья, теперь стоят заводы. Медиа уже назвало этот масштаб наращивания историческим.

Более 60% из 136 объектов, связанных с производством ракет или ракетными силами китайских вооруженных сил, которые контролируют ядерный арсенал Китая, показали признаки расширения на спутниковых снимках. Места, включающие фабрики, а также исследовательские и испытательные центры, расширились более чем на 2 миллиона квадратных метров застроенной площади между началом 2020 года и концом 2025 года. На спутниковых снимках появились новые башни, бункеры и насыпи, свидетельствующие о разработке оружия. В некоторых случаях на изображениях даже можно увидеть части ракет,

Спутниковые фото Китая в 2019 и 2025 годах

"Расположение и планировка объектов, связанных с ракетной техникой, которые проанализировала CNN, значительно различаются. Некоторые заводы расположены в городах, рядом с жилыми домами и ресторанами. Другие находятся в отдаленных долинах, где они извиваются по крутой местности. Большинство этих производственных объектов было построено вблизи предприятий, связанных с аэрокосмической оборонной промышленностью", – рассказало медиа.

65 объектов из 99, связанных с производством ракет, расширились за счет строительства дополнительных площадей. Из 37 баз, принадлежащих ракетным войскам, 22 расширились за последние пять лет. Официально военные расходы Китая растут более чем на 7 процентов уже четвертый год подряд. Вероятно, реальные расходы еще выше.

В целом Пекин почти удвоил темпы расширения объектов производства ракет в течение двух лет после начала полномасштабной войны в Украине.

В июне 2025-го Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) указывал, что Китай наращивает свой арсенал ядерного оружия быстрее, чем любая другая страна, ежегодно увеличивая свой арсенал примерно на 100 новых боеголовок с 2023 года. Впрочем, 90 процентов мирового арсенала ядерного оружия все же имеют США и Россия.

Однако в США стремительное развитие Китая уже назвали угрозой. Уильям Альберк, старший научный сотрудник Pacific Forum и бывший директор НАТО по контролю над вооружениями, сказал: "Китай позиционирует себя как мировую сверхдержаву. Мы находимся на начальных этапах новой гонки вооружений. Китай уже бегает быстро и готовится к марафону".

Для чего Китаю столько оружия?

Ракетные производственные мощности этой страны поставляют вооружение почти всем видам вооруженных сил, которые являются крупнейшими вооруженными силами в мире. Они насчитывают более 2 миллионов военнослужащих.

Эксперты считают, что это угроза прежде всего для Тайваня.

Эти ракеты являются центральным элементом стратегии, направленной на то, чтобы держать ВМС США на расстоянии вытянутой руки в таком случае в зоне у побережья Китая,

Скорее всего, Китай захочет обстрелять порты, вертолетные базы, базы снабжения – то есть все то, что теоретически может позволить США оказать поддержку Тайваню.

Уильям Альберк сказал: раньше Китай считал, что ему может понадобиться 5000 или 10 000 ракет, чтобы победить Тайвань. После вторжения России в Украину оценки Пекина выросли в геометрической прогрессии.

Китай очень внимательно следит за ходом событий в Украине и делает выводы. В частности, о том, что Россия успешно перегружает украинскую ПВО более дешевыми боеприпасами, чтобы проложить путь ракетам.

А что с оружием у Америки?

Очевидный рост производства ракет в Китае происходит на фоне того, что США расширяют сложные оборонительные системы в Украине и Израиле, что вызывает дефицит боеприпасов и вызывает дебаты в Вашингтоне относительно того, как и где разворачивать свое высокотехнологичное оружие,

Во время войны Израиля против Ирана в июне Америка потратила около 25 процентов своих ракет-перехватчиков системы высотной обороны (THAAD).

Интересно! СМИ напомнило, что Китай имеет и проблемы. Например, только за последние два года уволили нескольких высокопоставленных военных чиновников, связанных с ракетными войсками, включая двух бывших министров обороны. Также не понятно, насколько китайские военные реально готовы к войне.

Другие страны тоже испытывают оружие

Северная Корея также не отстает. Только в течение двух недель они трижды запустили ракеты, передает Reuters. На этот раз ракета упала в море, о возможных разрушениях не сообщают