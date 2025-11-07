Китай удвічі збільшив площу для виробництва ракет і обігнав США: CNN показали супутникові знімки

У Китаї стрімко розвивається виробництво ракет. Настільки стрімко, що за останні 5 років виробничі потужності зросли на 60 відсотків. США визнали, що відстають.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Що відомо про ракетобудування в Китаї?

Журналісти зауважили: там, де ще 5 років тому були села та сільськогосподарські угіддя, тепер стоять заводи. Медіа вже назвало цей масштаб нарощування історичним.

Понад 60% зі 136 об'єктів, пов'язаних з виробництвом ракет або ракетними силами китайських збройних сил, які контролюють ядерний арсенал Китаю, показали ознаки розширення на супутникових знімках. Місця, що включають фабрики, а також дослідницькі та випробувальні центри, розширилися на понад 2 мільйони квадратних метрів забудованої площі між початком 2020 року та кінцем 2025 року. На супутникових знімках з'явилися нові вежі, бункери та насипи, що свідчать про розробку зброї. У деяких випадках на зображеннях навіть можна побачити частини ракет,

– акцентували CNN.

Супутникові фото Китаю в 2019 і 2025 роках

"Розташування та планування об'єктів, пов'язаних з ракетною технікою, які проаналізувала CNN, значно різняться. Деякі заводи розташовані в містах, поруч із житловими будинками та ресторанами. Інші знаходяться у віддалених долинах, де вони звиваються по крутій місцевості. Більшість цих виробничих об'єктів було побудовано поблизу підприємств, пов'язаних з аерокосмічною оборонною промисловістю", – розповіло медіа.

65 об'єктів із 99, пов'язаних з виробництвом ракет, розширилися за рахунок будівництва додаткових площ. Із 37 баз, які належать ракетним військам, 22 розширилися за останні п'ять років. Офіційно військові витрати Китаю зростають на понад 7 відсотків уже четвертий рік поспіль. Імовірно, реальні витрати ще вищі.

Загалом Пекін майже подвоїв темпи розширення об'єктів виробництва ракет протягом двох років після початку повномасштабної війни в Україні.

У червні 2025-го Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) указував, що Китай нарощує свій арсенал ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша країна, щорічно збільшуючи свій арсенал приблизно на 100 нових боєголовок з 2023 року. Втім, 90 відсотків світового арсеналу ядерної зброї усе ж мають США і Росія.

Проте в США стрімкий розвиток Китаю вже назвали загрозою. Вільям Альберк, старший науковий співробітник Pacific Forum та колишній директор НАТО з контролю над озброєннями, сказав: "Китай позиціонує себе як світову наддержаву. Ми перебуваємо на початкових етапах нової гонки озброєнь. Китай вже бігає швидко і готується до марафону".

Для чого Китаю стільки зброї?

Ракетні виробничі потужності цієї країни постачають озброєння майже всім видам збройних сил, які є найбільшими збройними силами у світі. Вони налічують понад 2 мільйони військовослужбовців.

Експерти вважають, що це загроза передусім для Тайваню.

Ці ракети є центральним елементом стратегії, спрямованої на те, щоб тримати ВМС США на відстані витягнутої руки в такому випадку в зоні біля узбережжя Китаю,

– зауважили CNN.

Швидше за все, Китай захоче обстріляти порти, вертолітні бази, бази постачання – тобто все те, що теоретично може дозволити США надати підтримку Тайваню.

Вільям Альберк сказав: раніше Китай вважав, що йому може знадобитися 5000 або 10 000 ракет, щоб перемогти Тайвань. Після вторгнення Росії в Україну оцінки Пекіна зросли в геометричній прогресії.

Китай дуже уважно стежить за перебігом подій в Україні та робить висновки. Зокрема, про те, що Росія успішно перевантажує українську ППО дешевшими боєприпасами, щоб прокласти шлях ракетам.

А що зі зброєю в Америки?

Очевидне зростання виробництва ракет у Китаї відбувається на тлі того, що США розширюють складні оборонні системи в Україні та Ізраїлі, що спричиняє дефіцит боєприпасів та викликає дебати у Вашингтоні щодо того, як і де розгортати свою високотехнологічну зброю,

– мовиться в статті.

Під час війни Ізраїлю проти Ірану в червні Америка витратила близько 25 відсотків своїх ракет-перехоплювачів системи висотної оборони (THAAD).

Цікаво! ЗМІ нагадало, що Китай має і проблеми. Наприклад, тільки за останні два роки звільнили кількох високопоставлених військових чиновників, пов'язаних з ракетними військами, включаючи двох колишніх міністрів оборони. Також не зрозуміло, наскільки китайські військові реально готові до війни.

Інші країни теж випробовують зброю

Північна Корея також не відстає. Тільки протягом двох тижнів вони тричі запустили ракети, передає Reuters. Цього разу ракета впала в море, про можливі руйнування не повідомляють