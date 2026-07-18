"Во благо нации": Трамп лично призвал сестру Линдси Грэма баллотироваться в Сенат США

Президент США Дональд Трамп призвал Дарлин Грэм Нордон, сестру покойного сенатора Линдси Грэма, баллотироваться в Сенат. По словам американского лидера, она могла бы достойно продолжить политическое наследие своего брата.

Соответствующее заявление американский лидер опубликовал 17 июля в своей социальной сети Truth Social.

Что известно о предложении Трампа сестре Грэма?

По словам Трампа, во время встречи в Овальном кабинете он попросил Дарлин Грэм Нордон баллотироваться на специальных республиканских праймериз в Южной Каролине, которые запланированы на 11 августа 2026 года. Президент США подчеркнул, что, по его мнению, именно она сможет лучше всего почтить политическое наследие своего брата.

Во время ее визита я попросил Дарлин, ради блага нашей нации, выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Сенат США. Я надеюсь, что Дарлин согласится, ведь никто лучше не сможет почтить наследие ее любимого брата, Линдси,

– написал Трамп.

Американский президент также пообещал, что в случае согласия Дарлин Грэм Нордон выдвинуть свою кандидатуру она получит его "полную и безоговорочную поддержку".

Отметим, что после смерти сенатора Линдси Грэма его сестра Дарлин Грэм Нордон была назначена временным представителем штата Южная Каролина в Сенате США. Она будет занимать эту должность до 3 января 2027 года, после чего сенатора изберут на выборах.

Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внезапно скончался вечером 11 июля 2026 года в возрасте 71 года в своем доме в Вашингтоне. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало расслоение аорты, развившееся на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

За день до трагедии политик вернулся из официального визита в Украину, где встречался с президентом Владимиром Зеленским и обсуждал усиление военной помощи, передачу систем ПВО Patriot и введение более жестких санкций против России.

Известно, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать законопроект о новых жестких санкциях против России, который годами продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. По словам представителя Белого дома, администрация уже обсуждает документ, а окончательное решение может быть принято в ближайшее время. Законопроект, известный как "адские санкции", предусматривает, в частности, возможность введения вторичных пошлин в размере до 500% в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы.