Ранее утверждал иначе: министр торговли США признался в визите на остров Эпштейна после суда
- Министр торговли США Говард Лутник признал, что посетил остров Эпштейна в 2012 году, несмотря на предыдущие заявления о прекращении контактов в 2005 году.
- Сенаторы призвали Лутника уйти в отставку из-за противоречивых заявлений, но Белый дом заявил о поддержке со стороны президента Трампа.
Министр торговли США Говард Лутник подтвердил, что в 2012 году посетил остров осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Слова чиновника противоречат его предыдущим заявлениям о прекращении контактов с ним еще в 2005 году.
В Конгрессе требуют министра уйти в отставку. Об этом сообщило агентство BBC.
Что рассказал Министр торговли о своем визите на остров Эпштейна?
Во время слушаний в Сенате 10 февраля Лутник рассказал, что посетил остров вместе с женой, четырьмя детьми и нянями, где обедали около часа. Документы Министерства юстиции США подтверждают, что визит состоялся 23 декабря 2012 года – через четыре года после того, как Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции.
Ранее Лутник утверждал, что разорвал отношения с Эпштейном в 2005 году. Однако во время показаний он признал, что после этого встречался с финансистом еще дважды, в частности на острове и на отдельной часовой встрече через полтора года.
Министр отметил, что среди миллионов страниц обнародованных документов только около 10 писем связывают его с Эпштейном, и утверждал, что не имел с ним никаких отношений.
Сенатор-демократ Крис Ван Холлен критически отреагировал на противоречивые заявления Лутника, подчеркнув, что проблема заключается не в правонарушениях, а в искажении масштаба контактов с Эпштейном. Конгрессмены из обеих партий призвали министра уйти в отставку, тогда как Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп полностью поддерживает Лутника.
Сейчас Лутника не обвиняют ни в каких правонарушениях в связи с Эпштейном.
Что известно о деле Эпштейна?
Скандальные "файлы Эпштейна" содержат более 6 миллионов страниц документов, в том числе 2000 видео и 180 000 изображений, которые разоблачают детали преступлений финансиста. В документах упоминают имена различных влиятельных личностей в мире, среди них политики, ученые, бизнесмены.
Имя Дональда Трампа упоминается в документах более 38 тысяч раз. Несмотря на то, что достоверность обвинений против него остается сомнительной, демократы требуют обнародования всех файлов.
По данным СМИ, российский диктатор Владимир Путин упоминается в "файлах Эпштейна" 1056 раз, а о Москве упоминают 9629 раз. Некоторые эксперты по вопросам разведки предполагают, что американский миллиардер мог сотрудничать с разведкой России или Советского Союза.